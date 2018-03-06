Türkiye'ye iade talebi reddedildi

Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Özpolat'ın Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Atina İstinaf Mahkemesi, tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret karar verdi. Savcı mütalaasında, Özpolat'ın, hakkındaki iade talebinin dışındaki suçlardan da yargılanabileceği ve iadeye ilişkin gerekli koşulların bulunmadığı gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş verdi. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi. Yunan yargısı, ocak ayında da bir diğer örgüt üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti. Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti. Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor. Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti. AA

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