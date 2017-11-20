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20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı

20 Kasım 2017, Pazartesi
Almanya ve Türkiye arasındaki gerginliğin işverenleri etkilediğini belirten İş insanı Kemal Şahin, “Bizim çalışmalarımıza direkt müdahale eden olmadı, ama önyargılar çoğaldı. Türk esnafa farklı bakıldı ve bu durum başta psikolojik olarak bizi çok etkiledi.’’ dedi.

Almanya’nın Köln şehrinde 25’incisi gerçekleşen Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-NRW) kutlaması gündeminde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. TDU’nun 25. yıl kutlamalarına katılan Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin konuşmasında son dönemlerde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğe yer verdi.

Başkonsolos Engin, “Almanya’ya gönül bağı olan bir diplomat, bir insan olarak son bir iki senede iki ülkenin, iki toplumun, iş insanlarının bir stres testinden geçtiğini söylememiz gerekiyor. İlişkilerinin tarihî, siyasî, ekonomik derinlikleri olan iki ülke olarak, ben bu günlerin hızlı şekilde geçeceğine inanıyorum. Hem buradaki toplumumuzun yaşadığı bazı karamsarlıkların hem de iki ülke arasında yaşanan sorunların hızlı bir şekilde atılacağı kanaatindeyim. Ama bu çok kolay olmuyor, her şeyi siyasete bırakmamakla oluyor. TDU gibi dernekler işte bu tür zor zamanlarda önemli” dedi.

Türk esnafına farklı bakıldı

Kutlamaya katılan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise Almanya’daki Türk girişimci sayısının hızla arttığını ve yüz binleri bulma yolunda olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki gerginliğin işverenleri etkilediğini belirten İş insanı Kemal Şahin, “Etkilenmedik desek yanlış olur. Her şeyden önce atmosferden etkilendik. Gerçi bizim çalışmalarımıza direkt müdahale eden olmadı, ama önyargılar çoğaldı. Kulağımıza, ‘Türkiye şöyle’ gibi lâflar geldi. Bu durum başta psikolojik olarak bizi çok etkiledi. Hem Türkiye’ye yapılan yatırımları hem de buradaki insanların aktivitelerini etkiledi. Bazı Almanlarda önyargılar arttı, Türk esnafına biraz farklı bakıldı. Ama bunu aşacağız, bu durum geçici. Siyaset ortalığı gerse de Almanlar ekonomik çıkarlarını düşünür. O açıdan Alman siyasetçilerin de ticarî ilişkilere zarar verecek bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Türkiye de zaten o kanaatte. Umarım büyük bir yara almadan yolumuza devam ederiz” dedi. 

 

DHA

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