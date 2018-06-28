Türkiye’ye S-400 tehdidi

ABD Dışişleri’nin Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasıyla ilgili Türkiye’yi bir kez daha tehdit etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Wess Mitchell, ‘’Türkiye’ye S-400’ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettik. ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getireceğiz’’ dedi. Ankara’nın S-400 alması halinde ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle F-35 5. nesil savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını engelleyebileceklerini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, ‘’Ulusal güvenlik kaygıları dahil belli şartlar altında F-35 teslimatını durdurmamıza izin veren yasal yetkiye sahip olduğumuza inanıyoruz’’ diye konuştu.

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