Türkiye, Yemen’de devreye girsin

İbn Haldun Üniversitesi Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Merkezi’nden Cihangir İşbilir ve Yemen ve Kızıldeniz jeopolitiği üzerine araştırmalar yapan Büşra Begçecanlı Yemen’deki durumla ilgili yaptıkları analizde Türkiye’nin diplomatik zeminde daha etkin olması gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar şu ifadeleri kullanıyor; “Yemen’deki jeo-trajedinin bitmesi için sadece BM gözetimindeki görüşmelere bel bağlamak hata olur. Daha bütüncül ve çok odaklı mekanizmalar kurularak barış görüşmelerinin desteklenmesi ve alternatif yollar ve kanallar üretilmesi şart. İnsani yardım sahasında Yemen için büyük kampanyalar düzenleyen Türkiye’nin, diplomatik zeminde daha etkin olması ve “barış inşâ edici” kapasitesi ve tecrübesiyle krizin sona ermesi için inisiyatifler alması, Yemenlilerin de en büyük beklentisi.”

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