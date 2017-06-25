Türkiye’yi adil yargılama konusunda uyarıyoruz

Amerika Dışişleri Bakanlığı günlük basın brifinginde sözcü Heather Nauert Türkiye ile ilgilli sorulara cevap verdi.

Sözcü CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve hapisteki gazeteciler konularında değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu ile ilgili olarak “Muhalif bir milletvekilinin hapise atılması ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz. Şu an için bu konuda sizlere söyleyebileceğim çok fazla birşey yok. Ancak Türkiye’de gördüğümüz genel tablodan, yani hükümet ile farklı fikirde olan kişilere karşı olan tavırlarından kaygı duyuyoruz. Bu konuda hükümet ile görüşmeye devam ediyoruz ve kaygı duyduğumuz asıl nokta bu. Tutuklu vekil konusunda daha fazla bilgi edindiğimde sizlerle de paylaşacağım” dedi. Türkiye’de hali hazırda çok sayıda gazetecinin hapiste bulunması ile ilgili olarak değerlendirmede de bulunan Nauert şunları söyledi: “Gazetecilerin hapiste olması ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu bir ifade özgürlüğü konusu. Biz basın ve ifade özgürlüğüne inanıyoruz bunu bazı ülke liderleri rahatsız edici buluyorlar. Biz hem Türkiye’de hem de diğer benzeri ülkelerde demokrasinin güçlendirilmesi ve korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada Türk hükümetine adil yargılama, ifade özgürlünün temini ve saygı gösterilmesi, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ve özgürlüklerle ilgili konularda uyarılarda bulunuyoruz ve bunları söylemeye de devam edeceğiz.”

