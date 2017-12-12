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12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Türkler AB'den vazgeçmedi

12 Aralık 2017, Salı 11:57
İKV tarafından yapılan araştırmaya göre, AB ile ilişkilerde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk halkının üyeliğe desteği yüzde 78,9 oldu. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu yakın zamanda üyeliğin gerçekleşmesini beklemiyor.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yapılan ve AB algısının ölçüldüğü araştırmanın sonuçları Başkan Ayhan Zeytinoğlu tarafından açıklandı.

Zeytinoğlu, 18-19 Kasım'da, 18 ilde, 1311 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile yapılan araştırmaya göre AB üyeliğine olan desteğin yüzde 78,9 ile oldukça yüksek bir düzeyde olduğunu aktardı. Buna rağmen, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyesi olabileceğine olan inancın yüzde 31,2 ile daha düşük olduğunu bildiren Zeytinoğlu, ankete katılanların yüzde 68,8'inin üyeliğin yakın bir gelecekte gerçekleşeceğine inanmadığının bilgisini verdi.

Zeytinoğlu, anket sonuçlarının Türk halkının hala büyük ölçüde AB üyeliğini desteklediğinin ortaya koyduğunu belirterek,  şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk halkı, refah ve istikrar beklentisi ile AB üyeliğini desteklemeye devam ediyor. Ancak destek oranı geçen seneye göre yüzde 3 artarak, yüzde 78,9'u bulurken, aynı kişilere Türkiye'nin yakın bir gelecekte AB üyesi olacağına inanıp inanmadıkları sorulduğunda, olumlu beklenti oranı yüzde 31'e düşüyor"

"AB ekonomik, Rusya siyasi müttefik"

Zeytinoğlu, Türk halkının AB üyeliğine desteğinin arkasında refah artışı, serbest dolaşım ve demokratikleşme ile ilgili istek ve beklentilerin yattığını bildirdi.

Katılımcıların, Türkiye'nin AB üyeliğini engelleyen başlıca unsurlar arasında ekonomik nedenleri, AB'nin çifte standartlarını, ön yargıları ve kültürel farklılıkları gördüğünü aktaran Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve AB ilişkilerinde en önemli konular nedir diye sorulduğunda, aslında başta katılım müzakereleri gelmesi gerekirken, vize ve Gümrük Birliği ile mülteci iş birliği geliyor. Diğer bir önemli tespit de şu: Kamuoyu AB'yi Türkiye'nin birinci ekonomik partneri olarak görürken, siyasi müttefik ve ortak olarak kimi görüyorsunuz diye sorulduğunda, AB ikinci sırada kalıyor, birinciliği Rusya ve Türki Cumhuriyetler alıyor. Bu da halkın AB’nin Türkiye için ekonomik öneminin farkında olduğunu ancak siyasi olarak AB'yi yeterince Türkiye'nin yanında görmediğini ortaya koyuyor"

"Yeni fasıllar açılmalı"

AB'nin, Türk halkının haklı beklentilerini karşılamak için gerekli adımları atması gerektiğinin altını çizen Zeytinoğlu, bunun için de yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Zeytinoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğini destekleme sebepleri arasında, yüzde 48,3 ile en başta refah ve ekonomik kalkınma beklentisinin geldiğini belirterek, onu yüzde 38,1 ile AB'de serbest dolaşım, yerleşme ve eğitim imkanının izlediğini sözlerine ekledi.

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