Tutuklama ve iade talebi geri çekildi

İspanya Yüksek Mahkemesi, "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebini geri çekti.

AA

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