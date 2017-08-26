Tutuklu, darbe karşıtı İhvan üyesi vefat etti

Mısır'da tutuklu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Üyesi Abdulazim eş-Şerkavi'nin (67) öldüğü bildirildi.

İhvan mensubu sanıkları savunma heyeti üyesi Mustafa ed-Demiri, hapishanede sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından Beni Suveyf'teki hastaneye kaldırılan Şerkavi'nin yoğun bakımda vefat ettiğini belirtti.

Demiri, "Doğal ölümdü. Ancak, tıbbi ihmal gerçeği de göz ardı edilmemeli. Şerkavi, 2015'te tutuklanarak, Kahire'deki Akreb Cezaevi'ne götürülmüştü. Daha sonra Beni Suveyf Cezaevi'ne nakledildi. Burada durumu daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

"Abdulazim eş-Şerkavi, tıbbi ihmal nedeniyle vefat etti"

Öte yandan İhvan'ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Abdulazim eş-Şerkavi, tıbbi ihmal nedeniyle vefat etti. Tutuklandığından bu yana hasta olmasına rağmen ilaç ve tıbbi hizmet verilmedi. Beni Suveyf Cezaevi'nde durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı ve 6 gündür yoğun bakımda yatıyordu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "23 Kasım 2016'da Akreb Cezaevi'ndeyken beyin kanaması geçirdi. O zaman da durumu kötü olduğu için hastaneye kaldırılmıştı." denildi.