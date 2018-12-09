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Twitter CEO'su Dorsey'e Myanmar paylaşımı tepkisi

09 Aralık 2018, Pazar 22:42
Sosyal medya devlerinden Twitter'in CEO'su Jack Dorsey, Myanmar paylaşımları nedeniyle Arakan krizine kayıtsız kalmakla eleştirildi.

Dorsey'nin Twitter hesabından yaptığı ''Myanmar kesinlikle güzel bir ülke. İnsanları neşe dolu ve yemekler harika. Yangon, Mandalay ve Bagan şehirlerini ziyaret ettim. Ülkenin dört bir yanındaki birçok manastırı ziyaret ettik ve meditasyon yaptık.'' paylaşımı büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Dorsey'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan yüzbinlerce Arakanlı mültecinin durumuna duyarsız kalmakla suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Dorsey'yi "Arakanlılara karşı soykırım yapan bir ülkeyi ziyaret edip reklamını yapmak"la, başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "haberlerde ya da kendi platformunda Myanmar hükümeti ve ordusunun Arakanlılara yönelik işlediği suçlara kayıtsız kalmak ve sorumsuzca paylaşım yapmakla" eleştirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

 

AA

Etiketler: twitter, myanmar, arakan
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