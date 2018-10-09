Uber sürücüleri 24 saatlik grev yapacak

İngiltere'de Uber’e bağlı çalışan yüzlerce taksi sürücüsü şirketin aldığı komisyon ücretini yüzde 25’ten 15’e düşürmesini ve işten çıkarmaları ise sona erdirmesi talebi ile Londra, Birmingham ve Nottingham'da 24 saatliğine grev başlattı.

Telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’e bağlı çalışan sürücüler İngiltere’de üç şehirde 24 saatliğine grev başlattı. Telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’e bağlı çalışan yüzlerce taksi sürücüsü başkent Londra, Birmingham ve Nottingham şehirlerinde yerel saatle 13:00 itibarıyla 24 saatliğine grev başlattı. Müşterileriyle irtibat kurmalarını sağlayan telefon uygulamalarını da kapatan sürücüler, şirketin Londra’daki ofisi önünde toplandı. Özel Taksi Sürücüleri (UPHD) tarafından organize edilen grevde, sürücüler şirketin aldığı komisyon ücretini yüzde 25’ten 15’e düşürmesini ve işten çıkarmaları ise sona erdirmesini talep ediyor. Uber’in daha önce Londra’daki hizmet lisansı uzatılmamış, şirket de konuyu temyize götürmüştü. Haziran ayında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Uber'in Londra'da faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan hizmet lisansının, 15 aylık süreyle geri verilmesine hükmedildiği bildirilmişti. Öte yandan Uber'in Londra'daki faaliyetlerinin bu süre boyunca denetime tabi tutulmasına, Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım birimine (TfL) ise yasal süreçten kaynaklanan giderler için 425 bin sterlin ödenmesine karar verilmişti. AA

Okunma Sayısı: 72

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.