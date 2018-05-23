Üç tekne yola çıktı... Danimarkalılar da ilgi gösterdi...

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka, “Gazze’de ablukayı kaldırın” faaliyeti kapsamında Danimarka’nın başşehri Kopenhag’da protesto edildi.
Danimarka’nın başşehri Kopenhag’da, İsrail’in Filistin’in Gazze şehrine uyguladığı abluka protesto edildi. Free Gaza Danmark inisiyatifi tarafından Kopenhag’ın Islands Brygge Limanı’nda organize edilen “Gazze’de ablukayı kaldırın” faaliyeti kapsamında çeşitli sanatçılar ve DJ’ler sahne aldı.
Müzik performanslarının yanı sıra Filistin’den de telefon bağlantısıyla faaliyet alanında bulunan vatandaşlara hitaben konuşmalar yapıldı.
Danimarkalılar ilgi gösterdi
We Are Not Numbers inisiyatifinden Tarneem Hammad ve Electronic Intifada inisiyatifinden Nesma Seyam da telefonla bağlanarak, Gazze’deki son durum hakkında bilgi verdi. Festival havasında geçen faaliyete çoğunlukla Danimarkalılar ilgi gösterirken, farklı ülkelerden Müslümanlar da katılım sağladı. Yaklaşık 6 saat süren ve başladığı gibi müzikle sona eren faaliyetin yapıldığı alanla önceki gün Kopenhag’a ulaşan “Ship to Gaza” girişiminden teknelerin bulunduğu alanın yakın olması dolayısıyla faaliyet için gelenler teknelere de yoğun ilgi gösterdi.
ÜÇ TEKNE GAZZE’YE YOLA ÇIKTI
Ship to Gaza girişimine bağlı 3 tekne, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla geçen hafta Gazze’ye doğru Norveç ve İsveç’ten yola çıkmıştı.
AA