Üç ülke Suriye'de ateşkes için anlaştı

Üç ülke Suriye'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam'daki APEC zirvesinde yaptığı görüşmenin ardından Suriye'de ateşkes konusunda önemli bir anlaşma yapıldı. Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el Mumeni'nin yaptığı açıklamaya göre Rus, ABD'li ve Ürdünlü yetkililer başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı. El Mumeni anlaşmanın üç ülkenin Temmuz ayında vardıkları anlaşma çerçevesinde olduğunu söyledi. Ürdün'ün girişimleriyle Mayıs ayında başlayan görüşmelerde bölgede çatışmaların son bulması ve bölgeye insani yardımların ulaşmasına izin verilmesini öngörüyor.

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