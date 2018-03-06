Uçağa yüklenen 5 milyon dolar çalındı

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Viracopos Havaalanı'ndan İsviçre’nin Zürih şehrine gidecek kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı soyguncular tarafından çalındığı bildirildi.

Federal Polis, en az 5 silahlı soyguncunun güvenlik araçlarına benzer bir kamyonetle havaalanına girdiğini açıkladı. Kargo uçağına yükleme yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren silahlı soyguncular, İsviçre’nin Zürih şehrine gönderilmek üzere uçağa yüklenen 5 milyon doları çaldılar. Viracopos Havaalanı yetkilileri de soygun sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

Okunma Sayısı: 443

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.