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24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Uçak düşürme emrinin arkasında Türk liderliği olduğu fikrimi değiştiriyorum

23 Aralık 2016, Cuma 14:57
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’yle geçen yıl yaşanan ‘uçak krizi’yle ilgili yeni bir açıklama yaptı: “Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum.”

Sputnik’in aktardığına göre, gelenekselleşen yıl sonu toplantısını düzenleyen Putin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinin Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir eylem olduğunu söyledi.

Putin şöyle devam etti: “Açık konuşmak gerekirse, uçağımızın Türk liderliğinin emri olmadan, Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından düşürüldüğü tezine şüpheyle bakıyordum. Fakat büyükelçimize bir polis tarafından düzenlenen saldırı ardından fikrimi değiştirmeye başlıyorum.”

Türkiye’yle olan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyleyen Rusya devlet başkanı, ilişkileri geliştirmek için birçok şey yapacaklarını aktardı.

Büyükelçi suikastının faili çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın araştırılan bağlantılarıyla ilgili “Bana göre her şey mümkün. Yıkıcı unsurların, emniyet ve istihbarat teşkilatları ve ordu da dahil olmak üzere Türk devlet organlarına derin bir biçimde nüfuz etmiş olması mümkün” diyen Putin, birilerini bir şeyle suçlama hakkını kendisinde görmediğini ve bu suikastın Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyeceğini belirtti.

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  • serdar

    24.12.2016 11:42:48

    uçagın vurulma talimatını ben verdim. diyen zat. kimdi acaba.

Risale-i Nur Külliyatı

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