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Uçak faciasının sebebi terör değil

26 Aralık 2016, Pazartesi 12:59
Rusya Ulaştırma Bakanı Sokolov, Rusya'ya ait Tu-154 tipi uçağın teknik bir sorun ya da pilotaj hatası nedeniyle düşmüş olabileceğinin değerlendirildiğini, terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını söyledi.

Rusya'ya ait Tu-154 tipi uçağın düşmesini araştıran komisyona başkanlık eden Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, yaptığı açıklamada, uçağın kesin olarak hangi nedenle düştüğü soruşturma sonunda belli olacağını söyledi.

Kazaya ilişkin teknik bir aksaklık veya pilotaj hatası üzerinde durulduğunu ifade eden Sokolov, "Terör eylemi ihtimaller arasında yer almıyor." dedi.

Arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın düştüğü yerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Savunma Bakanlığının verilerine göre, 11 cesede ve uçağa ait 154 parçaya ulaşıldı. Çalışmalara 35 gemi, 135 dalgıç, 7 sualtı gözlem aracı ve 3 bin 500 kişi katılıyor.

Cesetlerin teşhis işlemleri için uçakla Moskova'ya gönderilmesi bekleniyor.

Kara kutuya ulaşılmaya çalışılıyor

Uzmanların radar izlerini inceleyerek uçağın düştüğü noktayı tespit ettiği ve kara kutuya ulaşılması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Rusya'da bugün uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi. Soçi'de ve Moskova'da çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun bulunduğu binaya çiçek bırakılıyor.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

AA

Etiketler: rusya, uçak
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