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Üçlü zirve sonrası ortak basın açıklaması

07 Eylül 2018, Cuma 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan insani drama dikkati çekerek, "Bölgedeki sivil halkın korunması, terörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesi için gerçekleştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında üç lider ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvelerin, Suriye'de gelinen noktanın muhasebesini yapmak ve ileriye dönük adımların tespiti bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bugün burada bulunma sebebimiz, yaşanan insani drama son vermenin yollarını aramaktır." dedi.

"Biz başkaları gibi geriye yaslanıp yangını seyretmek yerine onu söndürmenin yollarını arıyor, bunun için elimizi taşın altına koyuyoruz." diyen Erdoğan, "Bölgedeki sivil halkın korunması, terörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunduğunu anlatan Erdoğan, bu şekilde sahada sükunetin idamesi için Türkiye'nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

'Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmeli'

Büyük çileler çekmiş İdlib halkının yeni felaketlere maruz kalmasını asla arzu etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin baştan beri Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, hiçbir ayrım gözetilmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkıldığını belirtti.

'Anayasa Komitesi kuruluş sürecinde son aşamaya gelindi'

Erdoğan, "Anayasa Komitesi'nin kuruluş süresine dair hazırlıklar ele alınacak ve son aşamaya gelindi diyebiliriz." dedi.

Erdoğan, önümüzdeki günlerde 3 garantör ülkenin temsilcilerinin, BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisiyle Cenevre'de yeniden bir araya geleceği bilgisini de verdi.

İdlib'in adeta tüm Suriye'nin küçük bir modeli konumunda olduğunu belirten Erdoğan, "Burada atılacak yanlış adımların menfi yankıları her tarafta hissedilecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle silahların bırakılmasını sağlamaya yönelik buradan çıkan mesajın, artık terör gruplarına da çok kararlı bir duruşun ifadesi olduğunu belirtti.

'Atacağımız adım olabilecek göçü engellemektedir' 

Türkiye'nin şu anda zaten 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını dile getiren Erdoğan, İdlib'in şu anda nüfusunun 3,5 milyon olduğunu, böyle bir 3,5 milyona daha ev sahipliği yapmaya gücümüzün de imkanlarımızın da yetmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Şu anda atacağımız adım, birlikte buradan (İdlib) olabilecek göçü engellemektir. Bunun için de terörle mücadelede başarılı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için tedbir almalıyız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifiyle bütün taraflara silahları bırakma çağrısında bulunduk." diye konuştu.

AA

Etiketler: İdlib, Suriye, İran, Putin, Erdoğan, Türkiye, Rusya
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