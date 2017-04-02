Ucuz bilete aldandı: Avustralya Sydney yerine Kanada Sydney'e gitti

Avustralya'nın Sydney kentine gitmek isteyen Hollandalı bir öğrenci, ucuz uçak bileti bulunca yanlışlıkla Kanada'nın Sydney kasabasına gitti.

Hollandalı bir öğrenci, Avustralya'nın Sydney kentine yaz tatiline gitmek isterken yanlış bilet alınca 1.5 derecenin sıcak sayıldığı Kanada'nın kuzeyindeki Sdney kasabasına gitti.18 yaşındaki Milan Schipper, bileti ucuz olduğu için aldığını söyledi.Havayolu şirketi, Schipper'i Amsterdam'a ücretsiz geri götürdü. BBC Türkçe'nin haberine göre, Schipper, Toronto'da uçak değişirdiklerini belirterek "İkinci uçak çok küçüktü. Aslında bu uçak Sydney'e nasıl gidecek diye şüphelenmiştim" dedi. 2002'de genç bir İngiliz çift de aynı hatayı yaparak Kanada'ya gitmişti.

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