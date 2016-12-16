Ukrayna Başbakanı, 600 bin dolarlık lüks dairesiyle gündemde: ''Kayınvalidemi çok ama çok seviyorum''

Ukrayna'da mal beyanında konut sahibi olmadığını açıklayan Başbakan Vladimir Groysman’ın, lüks bir rezidansta yaklaşık 600 bin dolar değerindeki bir dairede yaşaması ülke medyasının gündemine girdi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna Başbakanı Groysman, Kiev’de Novopeçerskiye Lipki adlı lüks rezidansta, kayınvalidesinin üzerine kayıtlı bir dairede ikamet ediyor. Groysman’ın kayınvalidesi ise köyde yaşıyor.

Elektronik mal beyanında başkentte dairesi bulunmadığını açıklayan Groysman’ın kayınvalidesinin, bu rezidansta 183 ve 59 metreakrelik iki bitiş dairesi ve iki park yeri bulunuyor

Groysman’ın yaşadığı rezidansta bugün dairelerin metrekare fiyatı 2 bin 500 dolar, tek araçlık otopark ise 38 bin dolar. Yani Groysman’ın kayınvalidesinin üzerine kayıtlı daire ve park yerlerinin fiyatı en az 681 bin dolar civarında.

Konuyla ilgili açıklama yapan Groysman, “Evet, ailemle birlikte kayınvalidemin evinde yaşıyoruz. Kayınvalidemi çok ama çok seviyorum” dedi.

Groysman, kayınvalidesinin emekli olduğunu ve lüks rezidanstaki daireleri kendi imkanlarıyla satın aldığını açıkladı.