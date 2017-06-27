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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Ukrayna'da korkutan patlama!

27 Haziran 2017, Salı 12:03
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan patlamada 1 kişi öldü. 4 gün arayla gerçekleşen bu ikinci patlama ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kiev’in Solomenka semtinde bu sabah Mercedes marka bir otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu aracın sürücüsü öldü. Cam parçalarının isabet ettiği iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada ölen kişinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir askeri personel olduğu belirtildi. 

Patlamanın meydana geldiği bölge trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kiev’de 23 Haziran tarihinde bir otomobilde yaşanan patlama sonucu ise bir işadamı yaralanmıştı.

İki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler: ukrayna, patlama
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