Ukrayna'da siber saldırı şoku

​Ukrayna siber saldırıların etkisi altına girdi, onlarca kamu kuruluşu ve şirket, saldırıdan etkilendi.

Ukrayna'da çok sayıda kamu kurumunun, bankanın, telekomünikasyon ve ulaşım şirketinin internet sitelerine bugün saldırı düzenlendi. Ülkede yaşanan siber saldırı, devlet enerji şirketi Ukrenergo, Kiev enerji kurum Kievenergo, en büyük kargo şirketi Novaya Poçta, kamu bankası Oşadbank, Ukrsotsbank, Ukrgazbank, OTB bank, Privatbank ve bazı medya kuruluşlarının internet sitelerinin çalışmamasına neden oldu. Bankaları siber saldırılara karşı uyaran Ukrayna Merkez Bankası, saldırılar nedeniyle bankacılık hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, yaşanan planlı siber saldırıların önüne geçebilmek için gerekli tavsiye ve uyarıların yakın zamanda paylaşılacağı belirtildi. DHA

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