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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Ukrayna’dan NATO’ya çağrı

29 Kasım 2018, Perşembe 19:15
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizde Almanya Başbakanı Merkel’den destek bekliyor. Poroşenko, “Güvenliğimiz için NATO’nun donanma gemileri göndermesini umuyoruz” dedi.

Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmanıyor. İki ülkenin Azak Denizi’ndeki gerilimin ardından sıkıyönetim ilan eden ve “topyekûn” savaşta olunduğunu belirten Ukrayna bu kez de Almanya ve NATO’dan destek istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Almanya bizim en sıkı müttefiklerimiz arasında yer alıyor. Şimdi NATO ülkelerinin Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak ve yardım etmek için Azak Denizi’ne donanma gemileri göndermeye hazır olmalarını umuyorum” diye konuştu. Poroşenko, NATO ülkelerinden beklediği destekte en fazla Almanya Başbakanı Angela Merkel’e güveniyor. “Angela Merkel Ukrayna’nın önemli bir dostu” diyen Poroşenko, 2015 yılında Minsk’de yürütülen barış görüşmelerinde de Ukrayna’yı kurtardığına ve diğer müttefiklerle birlikte Ukrayna’ya bir kez daha destek vereceğini umduğunu kaydetti.

NATO’dan Ukrayna’nın çağrısına cevap

NATO, Ukrayna’nın Azak Denizi’ne savaş gemileri yollama çağrısına ilişkin, NATO’nun savaş gemilerinin rutin olarak Karadeniz’de devriye ve tatbikat yaptığını belirtti. NATO sözcüsü Oana Lungescu, NATO’nun Kırım’ı yasadışı ilhak ettiği 2014’ten bu yana Karadeniz’deki varlığını “önemli ölçüde” arttırdığına dikkati çekerek, müttefiklerin Karadeniz’de rutin devriye ve tatbikatlara devam ettiğini söyledi. Müttefik gemilerin geçen yıl 80 gün geçirdiği Karadeniz’de bu yıl 120 gün geçirdiğine işaret eden Lungenscu, “Bölgedeki varlığımızı gözden geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Azak Denizi’nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya’ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu. (AA)

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‘Askerî çözüm yolu yok’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, ‘’Askerî çözüm yolu yok.’’ dedi. Merkel başşehir Berlin’de düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rusya’ya Ukrayna’nın Azak Denizi’ne erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Merkel, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, ‘’Askeri çözüm yolu yok.’’ ifadesini kullandı. Ayrıca Merkel’in Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği kaydedildi. 

‘Organize bir provokasyon’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de yaşanan gerginliğin gelecek yıl Mart ayında Ukrayna’da yapılacak seçimleri maniple etme niyetiyle tertiplenmiş bir provokasyon olduğunu söyledi. Moskova’da katıldığı bir finans forumunda açıklamalarda bulunan Putin, Kerç Boğazı’nda Pazar günü meydana gelen olayı “devlet başkanı da dâhil olmak üzere Ukrayna’nın mevcut liderliği tarafından Mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinde hız kazanmak için organize edilmiş bir provokasyon” olarak tanımladı. Putin, “Devlet başkanı tahminlere göre beşinci sırada ve bu yüzden bir şeyler yapması gerekiyordu. Savaş hukukunu devreye sokmak için bir bahane olarak da bu kullanıldı” ifadelerini kullandı.

Etiketler: ukrayna, poroşenko
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