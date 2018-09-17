Ukrayna, Rusya ile ‘dostluk anlaşmasını’ sonlandırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması”nın sonlandırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, kararnamenin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından söz konusu anlaşmanın uzatılmamasına yönelik 6 Eylül 2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda imzalandığı kaydedildi. Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997’de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda “stratejik ortak” olarak tanımlıyordu. AA

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