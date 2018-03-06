Ulema devletten para almamalı

Irak’ın Necef şehrindeki Şiî din adamı Ayetullah Muhammed İshak Feyyaz, İranlı âlimlerin devletle çok yakın ilişki içinde olmasını eleştirerek, bu durumun ‘din adamlarının bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünü’ söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansında (ISNA) yer alan habere göre, Afgan asıllı âlim Ayetullah Feyyaz bir konuşmasında, Kum ilim havzasının İran devletiyle fazla iç içe olduğunu bunun da din adamlarının bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğünü belirtti. Afgan din adamı Feyyaz, Necef şehrindeki ilim havzasına da hükümetin malî yardım yapma isteği olduğunu ancak, âlimlerin “devletten yardım alma konusunda istekli olmadığını ve bunu kabul etmeyeceklerini” dile getirdi. Devletten yardım alınmasının din adamlarının bağımsızlığını tehlikeye düşüreceğini vurgulayan Feyyaz, İran’ın dinî merkezi sayılan Kum şehrindeki ulemanın bağımsızlığı konusunda tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. AA

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