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30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ülkelerinin borcu için 33 milyon dolar topladılar

30 Haziran 2018, Cumartesi 22:20
Malezya hükümetinin, ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle bir ayda 33 milyon dolar toplandı.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir ay önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.

Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yapılan genel seçimleri kazanarak, göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

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AA

Etiketler: malezya
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