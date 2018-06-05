Ülkelerinin borcu için bir haftada 9 milyon dolar topladılar

Malezya halkı, dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için bir haftada 9 milyon dolar topladı.

Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para bir haftada 9 milyon dolara ulaştı. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Ümit Fonu ile ülke borçlarının ödenmesi için halktan 9 milyon dolar toplandığı belirtildi. Malezya halkı, bir hafta önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı. Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor. "Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu. AA

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