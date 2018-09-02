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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Ülkemizin çıkarını İran ya da başka komşu ülke için riske atamayız'

02 Eylül 2018, Pazar 23:31
Irak Başbakanı İbadi, İran'ın hükümet kurma sürecindeki müdahalelerine ilişkin, "Üzerimizdeki sorumluluk, halkımız ve ülkemizin çıkarını İran ya da başka komşu ülke için riske atmamayı gerektiriyor." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta bir grup gazeteciyle yaptığı görüşme sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu Nasır Koalisyonun üyesi ve Başbakanlık adayı için ismi geçen Falih Feyyad'ın koalisyonu temsil etmediğini ifade ederek, "Koalisyon adına siyasi hareketlerde bulunursa kendisine yargı yolunu açarız." dedi.

İbadi, Feyyad'ı hem Milli Güvenlik Müsteşarlığı hem de Haşdi Şabi Başkanlığından azletmişti.

Basra'da yaşanan içme suyundan zehirlenme vakalarının nedenleriyle ilgili inceleme başlatacaklarını kaydeden İbadi, İran'ı işaret ederek, "Komşu ülkenin el-Karvan Nehri'nden Şat'ül Arap'a gelen suyu kesme hakkı yoktur. Bu hususta kendileriyle konuşacağız." dedi.

"İran'ın hükümet kurma sürecindeki müdahalelerine" ilişkin İbadi, "Üzerimizdeki sorumluluk halkımız ve ülkemizin çıkarını İran ya da başka komşu ülke için riske atmamayı gerektiriyor." diye konuştu.

Kerkük'ün son durumu hakkında İbadi, "Hiçbir siyasi parti, Kerkük'ü terk etmek zorunda bırakılmadı. Bazı tarafların kendileri Kerkük'e tekrar dönmeyi boykot etti. Göçmenlerin kente dönmeleri konusunun da siyasete alet edilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İbadi, yarın açılacak ilk meclis oturumuna Başbakan sıfatıyla katılacağını sözlerine ekledi.

Irak Meclisinde, 12 Mayıs seçimleri sonrası yarın ilk oturum düzenlenirken oturum en yaşlı üye sıfatıyla Muhammed Ali Zeyni tarafından yönetilecek.

AA

Etiketler: ibadi, ırak, iran, yaptırım
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