Ülkenin en büyük bankasının sahibi de gözaltında

Suudi Arabistan'da gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez ülkenin en büyük bankası Al Rajhi'nin sahibi ve aynı zamanda dünyanın en zengin 37 kişisinden biri olan Süleyman Bin Abdul Al Rajhi gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'da onlarca prens ve iş adamının yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Al Watania Holding'in ve ülkenin en büyük bankası Al Rajhi'nin sahibi Süleyman Bin Abdul Al Rajhi de, gözaltı listesine eklendi. Arap basınında yer alan haberlere göre, dünyanın en cömert 20 insanı arasında gösterilen ve toplam 5.7 milyar dolarlık bağışı ile dünya çapında tanınan Al Rajhi, göz altına alınan prensler ve bakanlarla birlikte Riyad'taki Ritz-Carlton Oteli'nde gözaltında tutuluyor. Forbes dergisi, 2011'de Al Rajhi'nin servetinin 8 milyar doları bulduğunu bildirmişti. Ritz-Carlton Oteli'nin sıkı güvenlik önlemleri altında tutulduğu, tüm rezervasyonların iptal edildiği duyuruldu. Otelde son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın kaldığı bilinirken, başkent Riyad’taki önemli toplantılar bu otelde düzenleniyordu. Özel jetlerin kalkışına izin verilmiyor Ülkede prenslere ve işadamlarına ait özel jetlerin kalkışına izin verilmediği ve havaalanlarında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkartıldığı da bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında eski Maliye Bakanı ve Aramco petrol şirketi yönetim kurulu üyesi İbrahim el-Assaf, Ekonomi Bakanı Adel Fakieh, Riyad eski Valisi Prens Türki bin Abdullah, Kraliyet Mahkemesi eski başkanı Halid el-Tuvaiciti, Bin Ladin inşaat şirketi başkanı Bakr bin Ladin’in bulunduğu belirtiliyor.

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