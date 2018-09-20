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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Uluslararası Af Örgütü: Mısır "açık hava hapishanesine" dönüştü

20 Eylül 2018, Perşembe 10:23
Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında Mısır'ın, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde ifade özgürlüğü ihlalleri nedeniyle "açık hava hapishanesine" döndüğü belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, Mısır hükümetini ifade özgürlüğü konusundaki ihlaller ve baskılar nedeniyle ülkeyi açık hava hapishanesine dönüştürmekle suçladı.

Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminde uygulanan baskılar nedeniyle ülkenin ifade özgürlüğü konusunda bu zamana kadar görülen "en kötü seviyeye gerilediği" belirtildi.

Mısır hükümetini eleştirmenin ülke tarihinde görülen en tehlikeli dönem olduğu kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi yönetiminde yaşayan Mısırlılar görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmeleri durumunda suçlu muamelesi görüyor. Güvenlik güçleri bağımsız siyasi, sosyal ve kültürel alanlara müdahale ediyor. Alınan önlemler Mısır'ı yönetimi eleştirenler için bir açık hava hapishanesine çevirdi." ifadelerine yer verildi.

Ülkede bu dönemdeki durumun 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminden daha kötü olduğu vurgulanan açıklamada, 2018 yılında tweet atmak, bir spor kulübünü desteklemek, film çekmek, röportaj yapmak veya hiçbir şey yapmamak gibi suçlamalarla 117 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Mübarek dönemi Savunma Bakanı Sami Anan, cumhurbaşkanı adaylarından Güçlü Mısır Partisi Abdulmunim Ebul Futuh ve eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina gibi önemli isimlerin halen hapiste olduğu hatırlatıldı.

Bu arada, Uluslararası Af Örgütünün resmi sitesinde, halen hapishanede bulunan Vail Abbas, Şadi el-Gazali, Şadi Ebu Zeyd, Mustafa el-Agsar, Mutez Vadnan, Heysem Muhammedeyn, Hasan el-Bana, Amal Fethy, Ahmed Tarık, Adil Sabri ve Hişam Cinina'nın fotoğrafları ve hapis süreleri yayımlandı.

AA

Etiketler: mısır, sisi, darbe
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