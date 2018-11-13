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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Arakan uyarısı

13 Kasım 2018, Salı 09:30
Uluslararası Kriz Grubu, Bangladeş ve Myanmar arasında yapılan anlaşmayla Arakanlıların bir kısmının Myanmar'a geri gönderilmesinin, mülteciler, iki ülke ve bölge için istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Arakanlıları bekleyen yeni tehlike

Merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum örgütü Uluslararası Kriz Grubu, Myanmar'daki katliamdan Bangladeş'e kaçan Arakanlı mültecilerin Myanmar'a geri gönderilmesine ilişkin "Bangladeş-Myanmar: Arakanlıların Zorunlu İadesi Tehlikesi" başlıklı rapor yayımladı.

Örgüt, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında varılan anlaşmayla Bangladeş'e kaçan 100 binlerce Arakanlı mülteciden bir kısmının 15 Kasım'dan itibaren geri gönderileceğini, bunun sorunlara yol açabileceğini bildirdi.

Uluslararası Kriz Grubu, "Bangladeş ve Myanmar 2 bin Arakanlı Müslüman mültecinin gönüllü olmayan şekilde Myanmar'a iadesi için anlaşma yaptı. Ancak anlaşma aceleye getirildi ve sınırın iki tarafında da istikrarı tehdit ediyor. Myanmar ve Bangladeş bu planı durdurmalı, bunun yerine bu kişilerin güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini sağlayacak şartlar için çalışmalı." uyarısında bulundu.

Göçe zorlanan mültecilerin güvenliğinin tehlikede olduğu vurgulanan yazıda, Arakan'da koşulların dönüş için uygun olmadığı, iadenin Myanmar'da yeni şiddet olaylarına yol açabileceği ve uluslararası toplumun iade anlaşmasının ertelenmesini sağlaması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, "Eğer mülteciler Myanmar'a geri gönderileceklerinden korkmaya başlarsa, daha büyük ümitsizliğe kapılarak Bengal Körfezi'nden Tayland'a, Malezya'ya, Endonezya'ya ve diğer ülkelere doğru tehlikeli bir yolculuğa girişebilirler. Bunun 2015'teki deniz göçü krizine benzer bölgesel etkileri olabilir." ifadesine yer verildi.

Uluslararası Kriz Grubu, "Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Kanada ve diğer ülkeler Myanmar'daki şartların Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde ve gönüllü olarak dönmelerine imkan tanıyacak hale gelene kadar Bangladeş ve Myanmar hükümetlerine geri göndermeleri ertelemeleri için baskı yapmalı." tavsiyesinde bulundu.

Bangladeş ve Myanmar arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret edilen yazıda, ayrıca sınırın iki tarafında şiddetin artması ve istikrarın bozulması ihtimali bulunduğunun altı çizildi.

Myanmar güvenlik güçlerinin geçen yıl Arakanlılara yönelik başlattığı şiddet operasyonunda binlerce kişi öldürüldü, kadınlara ve kız çocuklara tecavüz edildi, erkekler ve erkek çocuklar gözaltına alındı ve işkence gördü, binlerce ev ve köy kasten yakıldı. Operasyon nedeniyle yaklaşık 750 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. BM olayları "insanlığa karşı suç, savaş suçu ve muhtemel soykırım" şeklinde tanımlamıştı.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, güvenlikleri ve hakları garanti altına alınmadan, katliamı yapanların hesap vermesi sağlanmadan ve mallarına verilen zarar tazmin edilmeden Myanmar'a dönmek istemiyor.

AA

Etiketler: arakan, myanmar
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