Uluslararası STK'lar: Fransa Ortadoğu'da çatışmaları körüklüyor

Araştırma yapan uluslararası STK'lar Fransa'nın silah ihracatının yarısını Ortadoğu'da çatışmaların yaşandığı ülkelere yaptığını, bölgedeki çatışmaları körükleyerek silah satışını artırdığını ileri sürdü.

Sivil toplum kuruluşları (STK), silah satışının yarısından fazlasını Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdiği ortaya çıkan Fransız hükümetini, bölgedeki çatışmaları körükleyerek silah satışını artırmakla suçladı.

Uluslararası Af Örgütü, ACAT France ve Silahlanma Gözlemevince (ObsArm) yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Savunma Bakanlığının parlamentoya sunduğu silah satış ve ihraç raporu ele alındı.

Raporun bir ay gecikmeli olarak ve Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Antlaşması yükümlülükleri raporuna yer verilmeksizin yayımlandığını aktaran STK'lar, "Fransa'nın silahlanma yarışında utanç verici bir şekilde, Körfez ülkeleri arasındaki krizden yararlandığını" ileri sürdü.

Bakanlığın raporunda, Fransa'nın geçen yıl gerçekleştirdiği silah satışından 6,9 milyar avro gelir elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bunun 3,9 milyar avro olmak üzere yarıdan fazlasının Körfez ülkelerine gerçekleştirildiği ve bu ülkelerin çatışma halinde olduğu belirtildi.

Silahlanma Gözlemevi Temsilcisi Tony Fortin, "Yemen'deki çatışmalarda taraf olan koalisyon üyelerinden Suudi Arabistan, 2017'de 1,38 milyar avro değerinde silah satışı ile Fransa'nın ikinci büyük müşterisi haline gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır, Fransa'nın en önemli müşterileri arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden operasyonda 10 bin kişinin öldüğü ve ülkede en ağır insani krizin yaşandığı hatırlatılan açıklamada, "Fransa'nın bu ülkelere silah satışında bulunması, savaş suçu işlemekle suçlanan ülkelere silah satışını yasaklayan Avrupa Birliği (AB) ortak pozisyonu ve Silah Ticareti Anlaşması'nın belirgin ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Fransa tarafından satılan silahların başta Ortadoğu olmak üzere dünyadaki çatışma bölgelerinde kullanılmasına karşı çıkan Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Sebastien Nadot, Mecliste bir soruşturma komisyonu kurularak konunun incelenmesi çağrısında bulunmuştu. Savunma Bakanı Florence Parly'nin bu yönde Ulusal Meclis Savunma Komisyonunda bilgi vermesinin beklendiği oturumun gizli yapılmasına karar verildiği öğrenildi.