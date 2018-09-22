UMH'den uluslararası topluma Libya çağrısı

UMH Başkanlık Konseyi, Trablus'ta çatışmaların perşembe günü yeniden alevlenmesinin ardından uluslararası topluma, ülkedeki savaşın son bulması için daha somut ve pratik adımlar atma çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, uluslararası topluma, ülkedeki savaşın son bulması için daha somut ve pratik adımlar atma çağrısında bulundu.

Uluslararası topluma, ülkedeki savaşın sona ermesi için daha somut ve pratik adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, "ülkedeki tüm belediye başkanları, kabile liderleri ve önde gelen isimlere ateşkesin uygulanması için daha fazla çaba sarf etme ve tüm kesimleri sağduyuya davet etme" çağrısında bulunuldu.

Çatışan silahlı taraflara ise bir an önce gerginliğe son verme ve krizi daha da derinleştirmeme çağrısı yapıldı. Öte yandan yerel kaynaklar şiddetli çatışmaların ardından şu an Trablus'ta sükunetin hakim olduğunu aktardı.

Çatışmaların perşembe günü yeniden alevlendiği Trablus'ta ağustos ayının sonundan bugüne kadar 106 kişinin öldüğü, 365 kişinin yaralandığı açıklandı.

Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti. Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta zaman zaman çatışma sesleri yükselirken, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.