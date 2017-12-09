Ümmet, ABD’ye tavrını net göstermeli

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ABD’nin Kudüs kararını, ‘İslâm ümmetinin zayıf olduğunun bir kanıtı’ olarak değerlendirdi.

Ümmetin güçlü olması durumunda bu tür olayların yaşanmayacağını savunan Merzuki, “Ümmet, ABD’nin kararına ilişkin net ve kesin bir şekilde karşı tutumunu göstermeli. ABD’nin de Arapların ve Müslümanların kutsallarına bu kadar kolay el süremeyeceğini idrak etmesi gerekir. Bu karar, İslâm dünyasının Kudüs meselesinde yeniden birleşmesi için bir fırsat.” diye konuştu. Arap ülkelerinin söz konusu karara tepki olarak en azından büyükelçilerini çekmesi gerektiğini ifade eden Merzuki, kendisinin Tunus Büyükelçisi için böyle bir talepte bulunduğunu aktardı. İsviçre’nin Cenevre şehrinde açıklamalarda bulunan Merzuki, Kudüs meselesinin İslam dünyasının en önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek, “Amerikalılar, gösteriler bir süre devam ettikten sonra her şeyin sona ereceğini ve normale döneceğini zannetmesin.” dedi.