UNESCO'dan göçmen çocuklar için eğitim uyarısı

UNESCO, dünya genelinde sayıları artan çocuk sığınmacı ve mültecilerle ilgili uyarıda bulundu. UNESCO, ülkelere kabul ettikleri çocukları eğitim sistemlerine entegre etmeye yönelik çabalarını artırma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2019 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nu yayımladı. Raporda, okul çağındaki sığınmacı ve mülteci çocukların sayısının 2000 yılından bu yana yüzde 26 artarak yaklaşık 18 milyona çıktığı belirtildi.

Dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan insanların yarısına yakınının 18 yaşın altında olduğu belirtilen raporda, bu gruptaki sığınmacı ve mültecilerin büyük bölümünün gittikleri ülkelerdeki eğitim sistemlerinden faydalanamadıkları aktarıldı.

UNESCO, ev sahibi ülkelerin söz konusu çocukların entegrasyonu ve dil dersleri için yeterli kaynağa sahip olmamasının da olumsuz bir faktör olduğunu ifade etti. Dünya genelinde mültecilerin yüzde 89'una düşük ya da orta gelirli ülkelerin ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi.

Almanya'daki öğretmen ihtiyacı

Raporda, ekonomik açıdan güçlü bir ülke olan Almanya'da dahi Başbakan Angela Merkel'in 2015 yılındaki açık kapı politikası kapsamında gelen mülteci çocukların gerektiği gibi eğitim alabilmeleri için 42 bin yeni öğretmene ihtiyacı olduğu belirtildi.

Raporda, uzun vadeli destek çağrısında bulunulan donör ülkelerden yaptıkları bağışları üç katına çıkarmaları talep edildi.

UNESCO raporunda daha iyi bir eğitim imkânının, hem söz konusu çocukların hem de sığındıkları ülkelerin yararına olacağı vurgusu yapıldı. "Sığınmacı ve mülteci çocukların eğitimi göz ardı edildiğinde herkes kaybediyor" diyen UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, arzu edilen "kaynaşmanın" sağlanması için eğitimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu nedenle UNESCO, ev sahibi ülkelere kabul ettikleri sığınmacı ve mülteci çocukları eğitim sistemlerine entegre etmek için sarf ettikleri çabaları artırmaları doğrultusunda çağrı yaptı.