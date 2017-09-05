UNICEF: Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok

BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, "BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.