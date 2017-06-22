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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

UNICEF'ten çarpıcı Irak raporu: Gidilecek bir yer kalmadı

22 Haziran 2017, Perşembe 10:36
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak'ta 5 milyondan fazla çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve ülkede yılbaşından bu yana 152 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF'in açıkladığı yeni raporda, Irak'ta şiddetin tekrar başladığı 2014'ten bu yana çocukların "sonu gelmeyen şiddet" ve "artan yoksulluk sarmalı" arasında sıkışıp kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki şiddetten dolayı ocak ayından bu yana 152, son üç yılda ise bin 75 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Yılın ilk yarısında 255, yine son üç yıl toplamında da bin 130 çocuğun sakat kaldığı veya yaralandığı belirtildi.

"Gidilecek bir yer kalmadı" başlığı altında yayımlanan UNICEF raporunda, "2014'ten bu yana Irak'ta 4 bin 650 çocuk ailelerinden koparıldı veya refakatsiz kaldı. 138 okul ve 58 hastane saldırıya uğradı. 3 milyondan fazla çocuk düzenli olarak okula gidemiyor. 1,2 milyon çocuk da hiç okula gidemiyor." bilgileri aktarıldı.

Raporda, Irak'ta 5 milyondan fazla çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. UNICEF'in, Irak'ta "hayat kurtaran acil operasyonlar", çocukların tekrar evlerine dönmesi ve hayatlarını sürdürebilmeleri için 100 milyon dolar finansman açığı olduğu belirtildi.

"Çocuklar korku ve şiddete tanıklık ediyor"

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak genelindeki çocuklar büsbütün korku ve tarif edilemez şiddete tanıklık etmeye devam ediyor. Onlar, yakın tarihin an gaddar savaşlarından birinde, öldürüldü, yaralandı, kaçırıldı ve zorla öldürmeye zorlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un batı yakasında şiddetten kaçmaya çalışan ailelere ceza vermek için çocukların kasten hedef alınarak öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, şehrin bu bölgesinde son haftalarda en az 23 çocuk öldürüldü, 123 çocuk da yaralandı. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Irak Temsilcisi Bruno Geddo, geçen hafta yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün, Musul'da elinde kalan son bölge olan "Eski Kent" merkezinde 100 binden fazla sivili canlı kalkan olarak kullandığını açıklamıştı.

BM yetkilileri, "son derece tehlikeli koşullar altında" kapana kısılan bu sivillerin en az yarısını çocukların oluşturduğunu tahmin ediyor.

 

 

AA

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