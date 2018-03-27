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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

UNICEF'ten endişelendiren Yemen raporu

27 Mart 2018, Salı 16:57
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de en az 2 milyon çocuğun okula gidemediğini, 2 bin 419 çocuğun çatışmalarda savaşçı olarak kullanıldığını bildirdi.

UNICEF'in Yemen'deki insani krize ilişkin yayımladığı yeni raporda, "Yemen'de 2015'te çatışmaların tırmanmaya başlamasından bu yana yaklaşık yarım milyon çocuk okulu bıraktı ve böylelikle okula gitmeyen çocukların sayısı 2 milyona ulaştı." bilgisine yer verildi.

Raporda, ülkedeki öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisinin bir yıldan fazladır maaş alamadığı ve bunun da 4,5 milyon çocuğun eğitimini ciddi risk altına soktuğu uyarısında bulunuldu.

3 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen’de en az 2 milyon çocuğun okula gidemediği ve 2 bin 419 çocuğun çatışmalarda savaşçı olarak kullanıldığı belirtilen raporda, 2 bin 500 okulun kullanım dışı olduğu ve bu okulların yüzde 7'sinin askeri amaçlar için veya yerinden edilen kişilerce kullanıldığı aktarıldı.

"Yemenli çocukları kasvetli bir gelecek bekliyor"

Yemen halkının yüzde 78'inin yoksulluk içinde yaşadığı ve yüzde 80'inin nakit yardımı da dahil sosyal korumaya muhtaç olduğuna işaret edilen UNICEF raporunda, 8,2 milyonu çocuk olmak üzere 16 milyon Yemenlinin temiz su ve sanitasyon dahil insani yardıma gereksinim duyduğu anlatıldı.

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Yemen'de eğitim imkanının tamamen ortadan kalkması veya kısıtlı eğitim verilmesinden dolayı yeni nesil tüm çocukların kasvetli bir gelecekle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunarak "Okula gidebilmeyi başaran çocuklar dahi gereksinim duydukları kaliteli eğitimi alamıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

BM Yemen için yardım konferansı düzenliyor

Öte yandan BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamada da Yemen'deki insani krize yönelik 3 Nisan'da BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle uluslararası üst düzey yardım konferansı düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ueli Maurer ve İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lövin'in katılacağı kaydedildi.

AA

Etiketler: yemen, çocuklar
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