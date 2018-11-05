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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

UNICEF'ten Yemen'de insani kriz uyarısı: Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor!

05 Kasım 2018, Pazartesi 00:02
UNICEF, Yemen'de, korunulması mümkün olan hastalıklar sebebiyle her 10 dakikada 1 çocuğun öldüğünü bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Hayrat Kalabari, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki insani drama ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kalabari, ülkenin içerisinde bulunduğu kötü sağlık koşullarına işaret ederek, "Yemen'de korunulması mümkün olan hastalıklardan dolayı her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor." dedi.

"Yemen bugün çocukların cehennemidir." diyen Kalabari, bu durumun belli bir kesimini değil, tüm Yemenli çocukları kapsadığını vurguladı.

Yılda 5 yaş altı 30 bin çocuk ölüyor

Kalabari, ülkedeki yetersiz beslenmeye dikkati çekerek, "Her yıl 5 yaş altı 30 bin çocuk ölüyor. Kötü beslenmenin durdurulması halinde bu ölümlere engel olunabilir." dedi.

Yemen'de 1,8 milyon çocuğun ileri derecede kötü beslenmeye maruz kaldığını belirten Kalabari, bu çocuklardan 400 bininin hayati risk taşıdığını aktardı.

Kalabari, kötü beslenmeden dolayı hayati risk taşıyan çocukların yüzde 40'ının Hudeyde kentinde bulunduğunu söyledi.

İnsani yardımlar kayıtsız şartsız ulaşmalı

Kalabari ayrıca Yemen'de çekişen taraflara insani yardımların, kayıtsız şartsız ulaştırılması ve halkın korunması çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

BM raporlarına göre sağlık ve gıda hizmetlerinin çökmesiyle birlikte salgın hastalıklardan dolayı başta çocuklar olmak üzere halk büyük bir insani dram yaşıyor.

AA

Etiketler: yemen, iç savaş
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