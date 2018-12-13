"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ünlü Hollywood oyuncusundan İsrail'e 'ırkçı' suçlaması

13 Aralık 2018, Perşembe 14:00
Yahudi asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, İsrail meclisinin temmuz ayında kabul ettiği tartışmalı Yahudi Ulus Devlet Yasasını "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Al-Kuds Al-Arabiya gazetesine röportaj veren Yahudi asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, İsrail'de bu yıl onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasasını eleştirdi.

Tartışmalı yasayı "ırkçı" olarak niteleyen Yahudi asıllı Hollywood yıldızı, "O (Yahudi Ulus Devlet Yasası) bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum. Komşularımızı gerçekten sevebileceğimizi ve onlarla birlikte çalışabileceğimizi umuyorum." dedi.

Ünlü oyuncu Natalie Portman ödülü almadı

Bu sanatçı alkışlanır

Yahudi Ulus Devlet Yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi Ulus Devlet Yasası", iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

AA

Etiketler: Natalie Portman, İsrail, ırkçı
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Varank: İcat çıkaran gençler istiyoruz

    Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı

    Ünlü Hollywood oyuncusundan İsrail'e 'ırkçı' suçlaması

    MÜSİAD: AB yolunda gösterilen çabanın somut karşılıkları ivedilikle hayata geçirilmeli

    Pakistan Senatörü Dr. Saif: İki ülke ilişkileri İstiklal Savaşına kadar uzanıyor

    Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

    TESK'ten "vergi indiriminde süre uzatılsın" talebi

    Sadakataşı ve İHH'dan Yemen'e gıda yardımları sürüyor

    Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 47 yaralı

    Yargı siyasete alet edilmesin
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz

    İltica başvurularında rekor kırıldı

    Soma'da kömür madenindeki göçük hakkında açıklama: 3 işçi kurtarıldı

    Cumhurbaşkanı nerede?

    Mevlana 745. vuslat yılında anıldı

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir
    📷

    Akıllı Tahta

    Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal bütçe görüşmelerinde konuştu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    Cumhurbaşkanı nerede?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    Genel

    İltica başvurularında rekor kırıldı
    Genel

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz
    Genel

    Yargı siyasete alet edilmesin
    Genel

    Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 47 yaralı
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?
    Ahmet BATTAL

    Devletin havuzu ve problemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.