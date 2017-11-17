Ünlü mafya babası öldü

Ünlü İtalyan mafya lideri Salvatore Riina öldü.

Riina, Sicilya'da 80'li ve 90'lı yıllarda Cosa Nostra'nın eylemlerinin baş faili olarak yargılanmış ve hüküm giymişti. Riina, 'patronların patronu' lakabıyla biliniyordu. Sicilya mafyasının kanlı savaşında birçok rakibini öldürten Salvatore Riina, İtalyan devletinin kendisi hakkında yürüttüğü soruşturmalara da çok sert yanıtlar vermişti. Riina ile ilgili soruşturma yürüten özel yetkili iki savcı, arabalarına konulan bombayla hayatını kaybetmişlerdi. 1993'de yakalanan Riina, yargılandığı davalardan ömür boyu hapis cezası aldı. 100'den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Salvatore Riina'nın hayatı ve suçları İtalyan televizyonunun yayınladığı Capo dei Capi (Babaların Babası) adlı altı bölümlük belgeselde ele alınmıştı.

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