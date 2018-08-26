UNRWA 'ABD, Filistinlilerin dönüş hakkını alacak' iddialarını değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, "BM Genel Kurulu dışında UNRWA'nın niteliğini ve çalışma alanlarını değiştirme yetkisi"nin hiçbir tarafın inisiyatifinde olmadığını söyledi.

'ABD yönetimi Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak'

İsrail basınında yer alan "ABD yönetiminin UNRWA'nın çalışmalarında değişiklik yapacağına" yönelik haberlere ilişkin konuşan Ebu Hasene, "1948'de çıkarılan 302 sayılı karar gereğince UNRWA'ya yetki veren BM Genel Kuruludur. Bu yetkiyi değiştirme salahiyeti de ancak BM Genel Kuruluna aittir." dedi.

Ebu Hasene, "UNRWA'ya verilen yetkinin niteliğini veya çalışma alanlarını değiştirmek isteyenler, kuruluşa bu yetkiyi veren BM Genel Kuruluna gitmelidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin atacağı iddia edilen adımlar

ABD yönetiminin, gelecek ay başında Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bazı adımlar atacağı iddia edilmişti.

İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, Filistinli mültecilerin sayısını, UNRWA'nın ifade ettiği gibi 5 milyon değil sadece yarım milyon (sadece 1948'de Siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistinlilerin mülteci olarak tanınması) kabul edeceği ileri sürülmüştü.

Kanal, haberinde ayrıca Trump yönetiminin, "bazı bölgelerde UNRWA'nın finansmanının tamamen durdurulması ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yeni hukuki bir formül bulunması" gibi bir dizi tedbir alacağını öne sürmüştü.

Haberde, söz konusu adımların öncelikli olarak UNRWA'yı hedef aldığı ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun Filistin yönetimine devredilmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.

Trump'ın UNRWA'nın ismini değiştirmeye çalıştığı ve ABD yönetiminin, kuruluşun Batı Şeria'daki finansmanını tamamen durduracağı belirtilmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

ABD yönetimi dün, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.