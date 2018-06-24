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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Ürdün'de 8 parti siyasi ittifak kurdu

24 Haziran 2018, Pazar 09:46
Ürdün'de siyasi 8 partinin, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehlikelerle mücadele etmek amacıyla ulusal bir koalisyon kurduğu bildirildi.

Ulusal Anayasa Partisi, Ulusal Kongre, İslami Merkez, Şura, Er-Raye, Eş-Şehame, Eşitlik ve Ulusal Nahda Cephesi partilerinin yayınladığı ortak yazılı açıklamada, Ürdün'ün içinde bulunduğu tehlikelerle mücadelede Ürdün ulusal projesinin temel ayaklarından birini oluşturacak ve Ürdün halkının isteklerini ve umutlarını ifade edecek ulusal bir ittifakın kurulduğu duyuruldu.

Yeni kurulan ittifak ilk toplantısını Ulusal Kongre Partisi'nin başkent Amman'daki merkez binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda İslami Merkez Partisi'nin Genel Sekreteri Medallah et-Taravine, ittifakın başkanlığına seçilirken, Şura Partisi Genel Sekreteri Firas el-İbadi başkan yardımcısı, Ulusal Anayasa Partisi Genel Sekreteri Ahmed eş-Şinnak ise basın sözcüsü oldu.

Taravine yaptığı açıklamada, ittifak kurmadaki amaçlarının Ürdün halkının büyük bir kısmını temsil eden ve toplumun özlemlerini dillendirecek ulusal bir parti bloğu kurmak olduğunu söyledi.

Söz konusu ittifak, Ürdün'de ay başında gelir vergisine karşı düzenlenen ve hükümetin istifasına sebep olan gösterilerin adından kurulmuş oldu.

Gözlemciler, söz konusu partilerin Ürdün'de siyasi ağırlığı olmayan aynı zamanda İslami Merkez Partisi dışında mecliste milletvekili de bulunmayan partilerden olduğunu belirtiyor.

Ürdün yıl başından bu yana büyük bir zam furyasıyla karşı karşıya kaldı. Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddeleri ve hizmet sektöründe yaşanan zamlar, yerel piyasadaki en popüler gıda maddesi ekmeğe kadar uzanmıştı. Yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

AA

Etiketler: ürdün, ittifak
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