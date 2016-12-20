Ürdün’de IŞİD’le çatışma

Ürdün’ün Kerak kenti yakınlarında, Pazar günkü terör saldırısına karıştığından şüphenilen IŞİD militanlarının barındığı eve Ürdün güvenlik güçlerince baskın düzenledi.

Güvenlik güçlerinin baskınına ateşle karşılık veren grup arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor. Ürdün askeri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre meydana gelen çatışma sonunda bir terörist ölü, iki terörist de canlı ele geçirilirken, dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Pazar günü Ürdün’ün turistik kenti Kerak’ta düzenlenen terör saldırısını IŞİD, bugün yaptığı açıklama ile üstlenmişti.

Pazar günü Kerak kentinde düzenlenen terör saldırısında aralarında Kanadalı bir turistin de olduğu 10 kişi öldürülmüştü.

Kerak’taki terör saldırısında saldırganlar kale duvarlarının dışındaki güvenlik güçlerine ve kale içindeki turistlere ateş açmışlar, saldırganların rehin aldığı 10 turist ise kurtarılmıştı.