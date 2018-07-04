Ürdün, iki sınır kapısını daha açacak

Ürdün yönetimi, rejim güçleri ve destekçilerinin Dera'daki saldırılarından kaçan Suriyeli sığınmacılar için insani yardım hizmeti verilmesi amacıyla açtığı sınır kapısı sayısını üçe yükseltme kararı aldı.

Ürdün, Suriyeli sığınmacılara bugünden itibaren üç sınır kapısından insani yardım hizmeti vermeye başlayacak.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, yaptığı açıklamada, Suriye'nin Dera bölgesindeki saldırılardan kaçan Suriyeli sığınmacılara geçen cumartesi gününden bu yana yalnızca bir sınır kapısından hizmet verildiğini hatırlattı.

İnsani yardım konusundaki yoğun ihtiyaç dolayısıyla bugün iki sınır kapısının daha açılacağını ve üç kapıdan hizmet verilmeye başlanacağı belirten Ganimat, söz konusu sınır kapılarının isimlerini paylaşmadı.

Suriye'de rejimin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 270 bin ila 330 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkeniny güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana 100'den fazla sivil ölmüştü.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.