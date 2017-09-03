"Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te" haberleri hakkında açıklama

Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliğinden, Marmaris'te demirleyen lüks yat Sarafsa'nın Ürdün Kralı Abdullah'a veya kraliyet ailesinden herhangi birine ait olmadığı bildirildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de yayımlanan "Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Haberde geçen Sarafsa isimli yat, Ürdün Kralı Abdullah'a veya Ürdün Kraliyet ailesinden herhangi birine ait değildir. Ürdün Kralı'nın herhangi bir yatı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.