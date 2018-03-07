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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Uygulanamayan ateşkes' BMGK'de görüşülecek

07 Mart 2018, Çarşamba 20:28
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 'uygulanamayan' ateşkes kararını görüşmek üzere Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Francois Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin kuşatmaya devam ettiği Doğu Guta'da kendi halkını bombalamayı sürdürdüğünü, BMGK'nin ateşkes kararını ihlal ettiğini belirtti. 

Rejimin pazartesi günü insani yardımların girişine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Delattre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda Suriye'deki durumu görüştüklerini kaydetti.

Delattre, toplantıda üç silahlı grubun, teröristleri Doğu Guta'dan çıkarma teklifini de görüşeceklerini ve bu teklifin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ateşkes hala yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını aktardı.

Rejimin Doğu Guta'da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını uygulayacaklarına dair ''minimum işaret'' gördüklerini belirtti.

Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbi tahliyelerin yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ve gecikmeksizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.

Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00'te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise zorlu şartlar altında öldü.

AA

Etiketler: bmgk, suriye, ateşkes, iç savaş
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