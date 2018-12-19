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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Uygur Türkleri köle gibi çalıştırılıyor

19 Aralık 2018, Çarşamba 01:29
Çin’in Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında işkenceye maruz bıraktığı Uygur Türklerinin, Komünist Parti tarafından yaptırılan fabrikalarda köle gibi çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Çin’in ‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya lanse ettiği Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında işkence ve zorla eğitim gören Uygur Türkleri’nin daha sonra Komünist Parti tarafından yaptırılan fabrikalarda köle gibi ücretsiz ya da cüz’î rakamlara çalıştırıldığı belirlendi. Toplama kamplarından kurtulduktan sonra Çin’i terk eden Uygur ve Kazak uyruklu kişilerle yapılan röportajlar, Pekin hükümetinin baskıcı politikalarının yanı sıra etnik kökeninden dolayı bu insanların emeğini de sömürdüğünü ortaya koyuyor. Uydu görüntüleri toplama kamplarının yanında Uygurların köle gibi çalıştırıldığı çoğunluğu tekstil fabrikası yapıların inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Daha önce yayımlanmayan resmî belgeler ve uydu görüntüleri bazı fabrikaların toplama kampları içerisinde de yapıldığını gösteriyor. Sayıları gittikçe artan ve Birleşmiş Milletlere göre yaklaşık bir milyon Uygur Türkü’nün ya da Kazak asıllı Çin vatandaşının tutulduğu düşünülen kamplarda kalanlar, verilen emirler ve tehditler doğrultusunda bu işleri kabul etmek zorunda kalıyor. Çinli yetkililer Uygurlara bu kamplarda meslekî eğitim de vererek, yoksulluktan ve radikal dini öğretilerden uzaklaşmak için bu işleri kabul etmeleri isteniyor.

Bu iş gücü modeli tamamıyla yasadışı

 

Sovyetler Birliği döneminde insanları taş ocakları ve demir yollarında çalışmaya iten Gulag kampları, Çin’de laojiao ismiyle kuruldu. (lao ‘işçi’, jiao ‘eğitim’ anlamına geliyor) 2013’te yeniden yapılandırılan bu kamplarda Komünist doktrin ve işkencelerin yanı sıra, meslekî eğitim de veriliyor. Euronews’in haberine göre, Doğu Türkistan-Uygur Özerk Bölgesi konusunda uzman olan Washington Üniversitesi antropologlarından ABD’li Darren Byler “Mao döneminde siyasî açıdan istenmeyen etnik kimliğe sahip insanlara yapılanlarla, şu anda Sincan’da yaşananların benzerliği giderek artıyor. Tamamıyla yasadışı olan bu iş gücü modeline, sadece belirli bir etnik kökenden gelenler hedef alınıp sokuluyor” diyor. Birleşmiş Milletler’e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü, Çin’in ‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.

‘Sanki hafıza kaybı yaşamış gibiydi’

Financial Times’ın Emily Feng imzalı yazısında Abel Amantay adlı Kazak kökenli bir Çin vatandaşının yaşadıkları şöyle: Kazakistan’da elde ettiği oturum kartını onaylatmak için Çin’e geri dönen Abel Amantay, 2017 senesinde tutuklanarak Kazakistan-Çin sınırında bulunan Jinghe bölgesinin Bortala şehrindeki ‘yeniden eğitim merkezine’ götürüldü. Yakın bir zamanda Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etme izni alan Amantay’ın babası Çin’e gittiği zaman oğlu Abel’in bu toplama kamplarına bağlı olarak faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalıştığını öğrendi. Oğul Amantay bu fabrikada aylık sadece 95 ABD doları (650 yuan) kazanıyordu. Abel Amantay’ın belli bir süre sonra Kazakistan’daki eşini ayda iki defa Çinli görevli eşliğinde telefonla aramasına izin verildi. Amantay’ın Kazakistan’daki eşi Aiytkali Ganiguli eşiyle yaptıkları tuhaf telefon konuşmalarını şöyle açıklıyor:  

“Çok fazla bir şey söylemiyordu. Sadece çok şey öğrendiğini anlatıyordu. Ancak her seferinde çocuklarının ismini ve yaşını soruyordu. Sanki hafıza kaybı yaşamış gibiydi.” 

 

Etiketler: çin, uygur, doğu türkistan
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