Uygurların değil, bütün Müslümanların dramı

Malezya’da iktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin lideri Enver İbrahim, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlâllerine ilişkin “Bu sadece Uygurların değil, Bütün Müslüman dünyasının dramı.” dedi.
Washington Post gazetesine konuşan Enver, ülkesindeki siyasî gelişmeler ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulundu. Enver, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlâlleri hakkında da konuştu. 1 milyondan fazla Uygur Türkü’nün terör suçundan tutuklanmasını eleştiren Enver, “Bence bu sadece Uygurların değil, bütün Müslüman dünyasının dramı. Milyonlarca insana terör suçlusu denilemez.” değerlendirmesinde bulundu. Enver, Uygur meselesine dair Müslüman ülkelerin çoğunun ses çıkarmadığına da işaret ederek “Asıl problem birçok ülkenin bu soruna sessiz kalması.” ifadelerini kullandı.
Ben de Uygur’um, videomu istiyorum
AA