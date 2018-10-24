ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimine ilişkin, "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin Kaşıkçı olayıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı olayı hakkında bütün gerçekleri bir araya getirdikten sonra karar vereceğini belirten Trump, "Berbat bir şeydi." dedi.

Konuyla ilgili olarak diğer ülke liderleriyle de görüştüğünü dile getiren Trump, "Bu olanları kimse sevmiyor." ifadesini kullandı.

"Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." diyen Trump, şunları kaydetti:

"Berbat bir özgün konsept vardı, kötü bir şekilde yapıldı ve tarihte üzeri örtülen en kötü olaydı. Onlarınki şimdiye kadar yapılmış en kötü bir şeyin üzerini örtme biçimiydi. Bu fikri veren kişi bence büyük bir sorun içinde."

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü Kaşıkçı olayı hakkında yaptığı açıklamaları ise "oldukça sert" sözleriyle değerlendirdi.

Trump, Putin ile Paris'te görüşebilir

Gelecek ay Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyarete ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, bu ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Trump, "Putin ile belki görüşebilirim, bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın öldüğü iddia edilmişti.