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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Üzücü haber Kolombiya'dan geldi

26 Haziran 2017, Pazartesi 10:57
Kolombiya'nın Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi öldü, 31 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesindeki tekne kazasında kaybolan 31 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Santos, kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için geldiği Guatape kasabasında gazetecilere kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kolombiya ordusunun balık adamlarının olay yerinde kayıp 31 kişiyi aramaya devam ettiğini belirten Santos, Cartagena kentinden başka bir dalgıç ekibinin de yolda olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini kaydetti.

Santos kazayla ilgili Kolombiya ordusundan ekiplerin araştırma yaptığını fakat şimdilik kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Kazanın nedeni

Santos, kazanın, kapasitenin üstünde yolcu taşınmasından kaynaklandığını düşünmediklerini ve batan teknenin bölgedeki en geniş gövdeli teknelerden biri oluğunu ifade etti. 

Kazanın aniden meydana geldiğine dikkati çeken Devlet Başkanı Santos, bölgede etkili olan sağanak yağışın da kazaya sebep olmadığını düşündüklerini aktardı.

Güvenlik önlemleri

Santos, teknede yeterli mürettebat ve can yeleği bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu, mürettebat konusunda bilgi sahibi olmadıkları ve bu konunun, yolcuların, teknede can yeleği bulunmadığı yönündeki ifadeleri ile birlikte, yürütülen soruşturmada yer alacağı yanıtını verdi.

Yolcular

Santos da teknedeki yolcuların kimliği ve milliyetleriyle ilgili ellerinde henüz bilgi olmadığını vurguladı. Santos ayrıca ölen 6 kişi arasında çocukların bulunmadığını kaydetti. 

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde ve Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan turistik bölgedeki baraj gölünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi ölmüştü. Kazadan en az 120 yolcu sağ kurtulurken, kayıp 31 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AA

Etiketler: kolombiya, tekne
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