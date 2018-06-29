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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'Varlığımıza yönelik en büyük tehdit'

29 Haziran 2018, Cuma 01:34
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." dedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ülkenin güneyindeki Biru's Seba (Beer Şeva) kentinde bulunan İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı Hatzerim Hava Üssü'nde eğitim gören askeri pilotların mezuniyet törenine katıldı.

Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, hava kuvvetlerinin İsrail'e yönelik tehditleri bertaraf etme noktasında önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, "İran, bayrağına bizi yok etmeyi işlemiştir. Açıkça ifade ediyorum, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz. İran'ın, bize karşı Suriye'yi ölümcül bir füze üssü haline getirme planına karşı güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu görerek anlaşmadan çekildiğini söyleyen Netanyahu, ABD'nin yeni yaptırımlar getirmesiyle "İran'ın bölgedeki emellerine" darbe vurulduğunu söyledi.

Netanyahu, İsrail hava kuvvetlerinin İran'ın bölgedeki hedeflerini yok etmede önemli bir rol oynadığını ve söz konusu hedeflere yönelik gerekli adımları atmayı sürdüreceğini vurgulayarak ,"İran'dan söz ediyorum. Çünkü İran bizim varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı ayrıca ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planları olduğunu ancak tören alanının bunu açıklamanın yeri olmadığını belirterek, "Ancak şunu söyleyebilirim. Bizi çatışmaya sürükleyenler bundan çok pişmanlık duyacaktır. Burada ayrıca Hava Kuvvetleri'nin oynayacağı merkezi bir rol var." şeklinde konuştu.

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamasında da hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını, savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: iran, netanyahu
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